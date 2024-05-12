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Гладков сообщил, что после обрушения дома в Белгороде погибших пока не обнаружено
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Всего, по его данным, пострадали 19 человек undefined
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Гладков сообщил, что после обрушения дома в Белгороде погибших пока не обнаружено

Всего, по его данным, пострадали 19 человек

Погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде пока не обнаружено, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Шесть пострадавших (всего их 19) проходят амбулаторное лечение.


Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, сообщил губернатор. 


Сил и средств МЧС, полиции, самообороны в Белгороде достаточно, дополнительная помощь не требуется, отметил Гладков. 


Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажки на улице Щорса. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». 

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#белгород #обрушение #пострадавшие #гладков
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