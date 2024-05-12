Гладков сообщил, что после обрушения дома в Белгороде погибших пока не обнаружено

Погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде пока не обнаружено, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Шесть пострадавших (всего их 19) проходят амбулаторное лечение.





Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, сообщил губернатор.





Сил и средств МЧС, полиции, самообороны в Белгороде достаточно, дополнительная помощь не требуется, отметил Гладков.





Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажки на улице Щорса. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У».