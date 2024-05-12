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Минобороны: Населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области перешли под контроль России
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Ранее сообщалось о взятии еще пяти сел undefined
Новости

Минобороны: Населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области перешли под контроль России

Ранее сообщалось о взятии еще пяти сел

Группировка «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и установила контроль над населенными пунктами Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ пришли в села Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также в поселок Плетеневка в Харьковской области, сообщило 11 мая Минобороны России. Кроме того, силы группировки «Центр» овладели поселком Керамик в Донецкой народной республике.


Взятые под контроль населенные пункты в Харьковской области расположены на границе с Россией. Украинские власти 10 мая объявили эвакуацию из города Волчанска (рядом с ним находятся Плетеневка и Огурцово) и соседних населенных пунктов. Также Российская армия взяла поселок Керамик в ДНР. Он расположен к северо-западу от Авдеевки, рядом с Очеретино, перешедшее под контроль России 5 мая.

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#сво #минобороны рф #харьковская область
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