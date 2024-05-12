Минобороны: Населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области перешли под контроль России

Группировка «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и установила контроль над населенными пунктами Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ пришли в села Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также в поселок Плетеневка в Харьковской области, сообщило 11 мая Минобороны России. Кроме того, силы группировки «Центр» овладели поселком Керамик в Донецкой народной республике.





Взятые под контроль населенные пункты в Харьковской области расположены на границе с Россией. Украинские власти 10 мая объявили эвакуацию из города Волчанска (рядом с ним находятся Плетеневка и Огурцово) и соседних населенных пунктов. Также Российская армия взяла поселок Керамик в ДНР. Он расположен к северо-западу от Авдеевки, рядом с Очеретино, перешедшее под контроль России 5 мая.