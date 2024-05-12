В Петербурге суд арестовал водителя, под управлением которого автобус упал в реку в центре города

Суд в Санкт-Петербурге арестовал минимум на два месяца (до 9 июля 2024 года) водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в центре города 10 мая.





Рахматшох Курбонов признал свою вину и раскаялся. Он выразил соболезнования родственникам погибших.





Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».





В результате ЧП погибли семь человек. Следствие выяснило, что водителю несколько дней не давали отдыхать.





Позже стало известно, что на водителя автобуса завели второе уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По версии следствия, Курбонов в феврале-марте 2024 года за деньги незаконно прописал в своей квартире не менее 10 человек.