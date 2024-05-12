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В Петербурге суд арестовал водителя, под управлением которого автобус упал в реку в центре города
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В результате аварии погибли семь человек undefined
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В Петербурге суд арестовал водителя, под управлением которого автобус упал в реку в центре города

В результате аварии погибли семь человек

Суд в Санкт-Петербурге арестовал минимум на два месяца (до 9 июля 2024 года) водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в центре города 10 мая. 


Рахматшох Курбонов признал свою вину и раскаялся. Он выразил соболезнования родственникам погибших. 


Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».


В результате ЧП погибли семь человек. Следствие выяснило, что водителю несколько дней не давали отдыхать. 


Позже стало известно, что на водителя автобуса завели второе уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По версии следствия, Курбонов в феврале-марте 2024 года за деньги незаконно прописал в своей квартире не менее 10 человек.

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Следователи провели обыски у перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге

Глава СКР Бастрыкин также поручил оценить, законно ли водитель автобуса получил российский паспорт 11 мая 2024
Dailystorm - Следователи провели обыски у перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге
#санкт-петербург #погибшие #дтп #автобус
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