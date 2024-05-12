Гладков сообщил о двух погибших в результате обрушения в доме в Белгороде

В Белгороде тела двоих погибших достали из-под завалов дома, который частично обрушился после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.





«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни. Из-под завалов достали двоих погибших», — написал он в своем Telegram-канале.





По его словам, личности погибших устанавливаются. Также Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.