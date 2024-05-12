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Гладков сообщил о двух погибших в результате обрушения в доме в Белгороде
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По его информации, 20 человек получили травмы различной степени тяжести undefined
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Гладков сообщил о двух погибших в результате обрушения в доме в Белгороде

По его информации, 20 человек получили травмы различной степени тяжести

В Белгороде тела двоих погибших достали из-под завалов дома, который частично обрушился после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.


«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни. Из-под завалов достали двоих погибших», — написал он в своем Telegram-канале.


По его словам, личности погибших устанавливаются. Также Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

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Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажки на улице Щорса. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». 

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