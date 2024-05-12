Украинские власти отчитались об эвакуации более четырех тысяч жителей Харьковской области

Из сел Харьковской области более чем за двое суток эвакуировали свыше четырех тысяч человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.





По данным украинской полиции, 970 жителей эвакуировали из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. Там отметили, что сотрудники работают в сверхтяжелых условиях.





«В настоящее время ряд населенных приграничных пунктов фактически непригодны для жизни. Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения», — сказано в сообщении.





11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.





12 мая стало известно, что под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, информировали в Минобороны РФ.





10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял о начале Россией наступления в Харьковской области и о готовности ВСУ к такому развитию событий. Обстановку на передовой в районе Харькова он назвал тяжелой для Украины.