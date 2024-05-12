Седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде

Седьмого погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в жилом доме в Белгороде, заявили в МЧС. Погибли четыре женщины и трое мужчин, подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, отмечал глава региона.





Сил и средств МЧС, полиции, самообороны в Белгороде достаточно, дополнительная помощь не требуется, рассказывал ранее Гладков.





Днем 12 мая обрушился подъезд десятиэтажки на улице Щорса в Белгороде. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У».