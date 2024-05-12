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Седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде
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Ранее сообщалось о 20 пострадавших undefined
Новости

Седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде

Ранее сообщалось о 20 пострадавших

Седьмого погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в жилом доме в Белгороде, заявили в МЧС. Погибли четыре женщины и трое мужчин, подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, отмечал глава региона.


Сил и средств МЧС, полиции, самообороны в Белгороде достаточно, дополнительная помощь не требуется, рассказывал ранее Гладков. 


Днем 12 мая обрушился подъезд десятиэтажки на улице Щорса в Белгороде. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». 

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