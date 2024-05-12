РИА Новости: Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель главы региона Романа Старовойта Алексей Смирнов. Также он занимает должность председателя правительства области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.





«Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта. До иных распоряжений и.о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — цитирует пресс-службу РИА Новости.





Ранее стало известно, что кандидатура действующего губернатора региона Романа Старовойта была предложена на должность главы Министерства транспорта РФ. Курскую область Старовойт возглавил в сентябре 2019 года.





До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности. В 2012-2018 годах руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» при подготовке президиума Госсовета по транспорту.