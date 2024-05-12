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Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны, а Шойгу станет секретарем Совбеза РФ
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Где будет работать Николай Патрушев — пока не сообщается Андрей Белоусов
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Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны, а Шойгу станет секретарем Совбеза РФ

Где будет работать Николай Патрушев — пока не сообщается

Андрей Белоусов Фото: Global Look Press / Совет Федерации

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.


Также в Кремле сообщили, что Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Этот пост займет Сергей Шойгу. Новое место работы Патрушева будет известно через несколько дней, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Кроме того, в Совфеде указали, что президент предложил переназначить на пост министра иностранных дел Сергея Лаврова, Александра Бортникова на пост главы ФСБ, а Сергея Нарышкина назначить главой СВР.


Путин также выдвинул на должность министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а главы МЧС — Александра Куренкова. На должность министра юстиции он предложил переназначить Константина Чуйченко, а председателем Счетной палаты выбрать Бориса Ковальчука. 


Отмечается, что Совфед рассмотрит кандидатуры на посты министров силового блока на заседании 14 мая.

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