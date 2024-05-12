Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны, а Шойгу станет секретарем Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.





Также в Кремле сообщили, что Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ. Этот пост займет Сергей Шойгу. Новое место работы Патрушева будет известно через несколько дней, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Кроме того, в Совфеде указали, что президент предложил переназначить на пост министра иностранных дел Сергея Лаврова, Александра Бортникова на пост главы ФСБ, а Сергея Нарышкина назначить главой СВР.





Путин также выдвинул на должность министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а главы МЧС — Александра Куренкова. На должность министра юстиции он предложил переназначить Константина Чуйченко, а председателем Счетной палаты выбрать Бориса Ковальчука.





Отмечается, что Совфед рассмотрит кандидатуры на посты министров силового блока на заседании 14 мая.