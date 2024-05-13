Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 15

МЧС России заявило о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов в Белгороде. Там подтвердили, что погибли 15 человек. Еще 17 местных жителей спасли, уточнили в ведомстве.





Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.





Ранее глава региона рассказал, что, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.





Днем 12 мая обрушился подъезд десятиэтажки на улице Щорса в Белгороде. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У».