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Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 15
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По данным МЧС, 17 жителей удалось спасти из-под завалов undefined
Новости

Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 15

По данным МЧС, 17 жителей удалось спасти из-под завалов

МЧС России заявило о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов в Белгороде. Там подтвердили, что погибли 15 человек. Еще 17 местных жителей спасли, уточнили в ведомстве. 


Всего в Белгороде повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. 


Ранее глава региона рассказал, что, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.


Днем 12 мая обрушился подъезд десятиэтажки на улице Щорса в Белгороде. В Минобороны России заявили, что жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». 

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