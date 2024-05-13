Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник над четырьмя регионами России

В ночь на 13 мая над территорией Белгородской, Курской, Липецкой областей и над Крымом был сбит 31 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, в небе над Крымом военные нейтрализовали четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха», рассказали в ведомстве.
12 мая украинский беспилотник пытался атаковать Волгоградский НПЗ. Дрон взорвался и загорелся, пожар удалось оперативно потушить, рассказал губернатор Андрей Бочаров.
В тот же день в Минобороны подтвердили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над Брянской, два дрона над Липецкой и один над Волгоградской областью.