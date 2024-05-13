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Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник над четырьмя регионами России
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Над Крымом уничтожено четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха» undefined
Новости

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник над четырьмя регионами России

Над Крымом уничтожено четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха»

В ночь на 13 мая над территорией Белгородской, Курской, Липецкой областей и над Крымом был сбит 31 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ. 


Кроме того, в небе над Крымом военные нейтрализовали четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха», рассказали в ведомстве.

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12 мая украинский беспилотник пытался атаковать Волгоградский НПЗ. Дрон взорвался и загорелся, пожар удалось оперативно потушить, рассказал губернатор Андрей Бочаров. 


В тот же день в Минобороны подтвердили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над Брянской, два дрона над Липецкой и один над Волгоградской областью. 

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