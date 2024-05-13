Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник над четырьмя регионами России

В ночь на 13 мая над территорией Белгородской, Курской, Липецкой областей и над Крымом был сбит 31 беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.





Кроме того, в небе над Крымом военные нейтрализовали четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — 12 снарядов РСЗО «Ольха», рассказали в ведомстве.