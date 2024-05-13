Машину астраханского депутата Харитонова подорвали в ДНР

Машину астраханского депутата подорвали на территории Донецкой народной республики. Об этом парламентарий астраханской облдумы Денис Харитонов от «Единой России» сам сообщил в соцсетях.





«5 марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции (БМД — боевая машина депутата). Сегодня (12 мая) при выполнении очередного задания БМД взорвалась... и сгорела дотла...» — сообщил депутат.





Харитонов отметил, что сам он не пострадал. Ему удалось спасти ценные бумаги и «личные вещи тяжелораненого товарища Шмеля», которые он вез для родных бойца.





По словам депутата, подрывом уже занялся особый отдел бригады. Ведутся следственные действия.