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ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ
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В отношении мужчины завели дело о госизмене undefined
Новости

ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

В отношении мужчины завели дело о госизмене

ФСБ на территории Нижегородской области задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей ФСБ.


Задержанный признался, что переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым», который занимается приобретением для ВСУ боеприпасов, экипировки, медикаментов и техники. 


В ведомстве также указали, что подозреваемый покидал Россию, скрываясь от частичной мобилизации, а также привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.


Следственное управление ФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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