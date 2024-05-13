ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ на территории Нижегородской области задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей ФСБ.





Задержанный признался, что переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым», который занимается приобретением для ВСУ боеприпасов, экипировки, медикаментов и техники.





В ведомстве также указали, что подозреваемый покидал Россию, скрываясь от частичной мобилизации, а также привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.





Следственное управление ФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).