На фестивале «Московская весна» в Щукине можно было попробовать солдатскую кашу и получить советы от огородников

Посетители фестиваля рассказывали о своих предках-героях, делились семейными историями. Особенно здесь были рады ветеранам войны.





Кроме того, в рамках «Московской весны» можно было присоединиться к городским программам «Миллион призов», «Активный гражданин», «Город идей». За активность давали памятные призы и подарки.





В районе Щукино устраивали мастер-классы и для пожилых горожан — им рассказывали, как правильно работать на огороде перед летним сезоном, чтобы получать щедрый и богатый урожай.





Также бабушки с дедушками делились друг с другом секретами огородничества. Во время уроков пенсионеров могли с комфортом подождать дети и внуки, которых угощали сочным шашлыком и самой вкусной солдатской перловкой. Ярко, со смыслом и с душой — именно так прошла «Московская весна» в столице.





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