Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, в то время как российская сторона имеет «тактический успех». Об этом заявили представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).





Представители подчеркнули, что ведутся бои в ряде направлений, в том числе — за контроль над приграничным городом Волчанском. Они отметили, что украинская сторона продолжает «развертывание резервов для стабилизации ситуации».