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В Генштабе ВСУ заявили о «тактическом успехе» Российской армии под Харьковом
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Там признали, что обстановка на этом направлении для Украины остается сложной undefined
Новости

В Генштабе ВСУ заявили о «тактическом успехе» Российской армии под Харьковом

Там признали, что обстановка на этом направлении для Украины остается сложной

Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, в то время как российская сторона имеет «тактический успех». Об этом заявили представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). 


Представители подчеркнули, что ведутся бои в ряде направлений, в том числе — за контроль над приграничным городом Волчанском. Они отметили, что украинская сторона продолжает «развертывание резервов для стабилизации ситуации». 

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11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. 


12 мая стало известно, что под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, информировали в Минобороны РФ.


10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял о начале наступления Российской армии в Харьковской области и о готовности ВСУ к такому развитию событий. Обстановку на передовой в районе Харькова он назвал тяжелой для Украины.

#всу #сво #вс рф #харьковская область
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