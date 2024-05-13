В Генштабе ВСУ заявили о «тактическом успехе» Российской армии под Харьковом

Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, в то время как российская сторона имеет «тактический успех». Об этом заявили представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Представители подчеркнули, что ведутся бои в ряде направлений, в том числе — за контроль над приграничным городом Волчанском. Они отметили, что украинская сторона продолжает «развертывание резервов для стабилизации ситуации».
11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
12 мая стало известно, что под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, информировали в Минобороны РФ.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял о начале наступления Российской армии в Харьковской области и о готовности ВСУ к такому развитию событий. Обстановку на передовой в районе Харькова он назвал тяжелой для Украины.