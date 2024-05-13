Потерявших жилье из-за обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде расселят после экспертизы дома

Решение о расселении частично обрушенной многоэтажки в Белгороде будет принято после экспертизы дома. На данный момент жильцы находятся в пунктах временного размещения или у родственников. Об этом Daily Storm сообщили в правительстве Белгородской области.





«Сегодня губернатор на рабочей встрече поручил [своему] заместителю Базарову провести оперативную экспертизу. Сначала будет проведена экспертиза, потом будет приниматься решение. Либо это будет восстановление, либо снос. Жители, у которых есть потребность, пока расселены в ПВР. Кто-то не запрашивал это, уехал к родственникам», — заявили в пресс-службе правительства региона.





Обрушение подъезда в многоэтажке в Белгороде произошло 12 мая в результате обстрела региона украинской ракетой «Точка-У». В МЧС России утром 13 мая сообщили, что завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Удалось достать живыми из-под завалов 17 жителей, 15 человек погибли. Региональный минстрой заявил, что угроза обрушения конструкций поврежденного от взрыва дома сохраняется.





Власти Белгорода ранее также рассказали, что в пунктах временного размещения на 13 мая находятся 36 человек. В больницах остаются 11 пострадавших белгородцев.