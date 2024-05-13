Суд приговорил экс-министра Бишимбаева к 24 годам колонии за убийство жены

В Казахстане суд приговорил экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Судебный процесс вызвал большой резонанс как в республике, так и за ее пределами.





Бишимбаев признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110 («Истязание»), пунктом 5 части 2 статьи 99 («Убийство») УК РК. Дело рассматривалось при участии присяжных заседателей.





Двоюродного брата Бишимбаева Бакытжана Байжанова приговорили к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в укрывательстве и недонесении о преступлении.





Салтанат Нукенову обнаружили мертвой 9 ноября 2023 в ресторане в Астане. По версии следствия, Бишимбаев избивал ее около восьми часов, пока та не скончалась.





Он утверждал, что женщина сама спровоцировала конфликт и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства на телефон.