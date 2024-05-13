Белоусов рассказал, над чем стоит работать в Минобороны

Кандидат в министры обороны России Андрей Белоусов заявил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали.





По его словам, в целом есть над чем работать. Это касается и обеспечения участников спецоперации жильем, подчеркнул Белоусов.





Бывший вице-премьер, выступая в Совфеде, также назвал необходимостью решение проблемы бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.





Белоусов рассказал о ситуациях, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».





12 мая президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока. Белоусова, исполняющего обязанности первого вице-премьера, президент предложил назначить министром обороны.





Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совбеза России.