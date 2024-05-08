«У них там кладовки или какой-то склад». Власти Белгорода и коммунальщики объяснили, почему бомбоубежища в городе бывают закрыты

В Telegram 30 апреля появился ролик, на котором запечатлена закрытая дверь и табличка с номером квартиры, где хранятся ключи. На фоне звучат сирены. Как утверждают авторы, видео записано в Белгороде. После публикации ролика последовали и другие жалобы от пользователей: они утверждают, что подобные ситуации происходят во многих районах города. В администрации Белгорода заявили Daily Storm, что подвалы порой запирают в целях антитеррористической безопасности и у жильцов есть ключи. А в одной из управляющих компаний сказали, что горожане сами закрывают двери, потому что хранят в укрытиях вещи.





На ролике запечатлен дом, который обслуживает управляющая компания «РЭУ-9». Ее представители сообщили Daily Storm, что бомбоубежище открыто всегда, замки там официально не устанавливали.





«Там должно быть открыто все. Администрация Белгорода нас просила держать все бомбоубежища открытыми, мы по возможности так и делаем. Бывает, что сами жильцы, если у них там кладовки или какой-то склад, могут свой замок повесить. Но мы их стараемся снимать с помещений, которые как бомбоубежища используются», — сообщила представитель УК.





А в администрации Белгорода признали, что порой подвалы бывают закрыты. Однако укрыться можно в подъезде. Во время тревоги двери открываются автоматически.





«Такого быть не может, чтобы они были закрыты. Если это убежище в подвале многоквартирного дома, то у каждого, кто желал себе приобрести ключ, он есть. В связи с напряженной ситуацией в подвал кто угодно может зайти, подложить что-то, поэтому он закрывается. Подъезды у нас автоматически открываются после сигнала. Но убежища же есть в школах, паркингах, гипермаркетах! На сайте администрации есть карта бомбоубежищ, которой могут воспользоваться все желающие», — рассказали Daily Storm в приемной администрации города.





В правительстве Белгородской области же заявили, что жалобы на закрытые бомбоубежища к ним не поступали.





«У нас такой информации нет», — сказали в пресс-службе регионального правительства.





Согласно карте убежищ, которую составила администрация города, укрытие в подвале многоквартирного дома действительно есть. Мы не публикуем точный адрес здания в целях безопасности.





В мэрии Белгорода ранее сообщили, что в городе в качестве укрытий оборудованы более 2000 подвалов. Власти отметили, что далеко не все помещения становятся убежищами: каждый подвал проверяет специальная комиссия. За последние два года, например, проверку не прошли 102 подвала.





Жителям многоквартирных домов, подвалы в которых не подходят для укрытия во время обстрелов, рекомендуют пользоваться модульными укрытиями. Они, по словам властей, установлены по всему Белгороду.





Впрочем, на такие сооружения местные жители также неоднократно жаловались. Пользователи еще в феврале 2024 года публиковали кадры, на которых заметно, что модульные укрытия используются в качестве свалок и общественных туалетов. Однако подлинность кадров официально не подтверждена.