«Мы обязательно отпразднуем еще одну победу». Ветераны СВО рассказали о своем отношении к празднику 9 Мая

Традиционно День Победы отмечают в городах России парадами, шествием «Бессмертного полка» и встречами с ветеранами Великой Отечественной. Но как этот памятный день проходит вдали от мирной жизни? Там, где порой при обустройстве окопа бойцы сегодня встречаются с отголосками той войны? Военнослужащие Российской армии рассказали Daily Storm, что для них значит 9 Мая и как этот знаковый день отмечают в зоне специальной операции.
День Победы в блиндажах
Военнослужащие говорят, что, несмотря на постоянную боевую работу, дни воинской славы все же празднуют. Однако от подразделения к подразделению существуют разные подходы и многое в этом вопросе зависит от командиров.
«В нашем подразделении традиционно на 23 Февраля и 9 Мая отличившиеся солдаты и офицеры, не занятые в работе, выезжают в тыл для награждения. Командиры на местах проходят по позициям и поздравляют своих сослуживцев. Я сам уже два года занимаюсь такой «агитационной» работой. Даже такие мелочи, как поздравление от командира, хорошо влияют на взаимоотношения и боевой дух», — объяснил один из офицеров.
Как рассказали бойцы, на праздник в тыловые части зачастую приезжают музыканты со старых территорий, а также местные коллективы из ДНР и ЛНР: «В ПВД [пункте временной дислокации] и к тыловикам часто приезжают разные музыканты и из старой России, и с новых территорий всякие ансамбли. Неплохо разгружает серые будни, хотя и не всем такое нравится среди бойцов».
Не остаются в стороне от «празднеств» и бойцы ВСУ. На День Победы противник в предыдущие годы усиливал интенсивность обстрелов.
«Новый год и 9 Мая — это два праздника, на которые не стоит ожидать тишины. С их стороны это, наверное, какой-то глум. Мол: «Для вас это памятный день? Ловите арту на голову». Так что в этот праздник с самого утра начинается какой-то ***** [ужас]», — описал обстановку солдат, принимающий участие в боях на Донецком направлении.
Некоторые военнослужащие, однако, заявляют, что особого отличия 9 Мая от будних дней нет и все зависит от начальства: «В моем подразделении нет централизованного отношения к празднику. Друг друга солдаты могут поздравить, от офицеров получить шоколад, да и все на этом. Все продолжают заниматься монотонной работой».
Отношение к празднику
Близость к реалиям войны сильно сказывается на восприятии Дня Победы, признаются бойцы. Сложно скрывать в себе эмоции, когда во время рытья блиндажей можно найти позиции времен Великой Отечественной.
«Еще в 2022 году часто случалось так, что на месте, где мы рыли позиции, в метре под землей вскрывались окопы сороковых годов, кости солдат. Не скажу за всех, но я после этого ощутил какое-то «единение» истории. Понятно, что реалии несравнимы, но когда ты воюешь в тех же местах, где проходил твой дед, внутри что-то екает. Я бы сказал, что даже придает сил идти дальше», — поделился один из бойцов.
Некоторые солдаты хоть и с уважением относятся к памятной дате, стараются не проводить параллели между событиями былых лет и нынешним конфликтом: «Я, как любой уважающий себя русский человек, отношусь с трепетом к празднику Победы, поздравляю своих сослуживцев, но ни в коем случае не ассоциирую себя с воинами ВОВ. Война сейчас другая, другие цели».
Праздничный парад во время СВО, по словам бойцов, не вызывает никаких негативных эмоций. Один из добровольцев признался, что его отношение к торжествам в честь 9 Мая изменилось, после того как он попал на передовую.
«Это будет третий парад Победы за то время, что идет СВО. Первый я встретил на гражданке, готовясь к отправке. Думал: «Да ***** [зачем] он нужен?! Люди и техника там нужны!» Следующий парад проходил во время моей второй командировки в зону СВО. И я уже думал: «Да могем же!» Сейчас я вновь на боевых. И горжусь. Горжусь историей своей Родины, горжусь, что мы снова даем отпор мракобесию мирового масштаба. Горжусь, что мы можем себе позволить проводить парад Победы в это нелегкое для Родины время. И мы обязательно отпразднуем еще одну победу, уже с новыми героями, героями новой войны», — заявил военнослужащий.
В 2023 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые примут участие подразделения бойцов специальной военной операции.