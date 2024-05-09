«Мы обязательно отпразднуем еще одну победу». Ветераны СВО рассказали о своем отношении к празднику 9 Мая

Традиционно День Победы отмечают в городах России парадами, шествием «Бессмертного полка» и встречами с ветеранами Великой Отечественной. Но как этот памятный день проходит вдали от мирной жизни? Там, где порой при обустройстве окопа бойцы сегодня встречаются с отголосками той войны? Военнослужащие Российской армии рассказали Daily Storm, что для них значит 9 Мая и как этот знаковый день отмечают в зоне специальной операции.









День Победы в блиндажах





Военнослужащие говорят, что, несмотря на постоянную боевую работу, дни воинской славы все же празднуют. Однако от подразделения к подразделению существуют разные подходы и многое в этом вопросе зависит от командиров.





«В нашем подразделении традиционно на 23 Февраля и 9 Мая отличившиеся солдаты и офицеры, не занятые в работе, выезжают в тыл для награждения. Командиры на местах проходят по позициям и поздравляют своих сослуживцев. Я сам уже два года занимаюсь такой «агитационной» работой. Даже такие мелочи, как поздравление от командира, хорошо влияют на взаимоотношения и боевой дух», — объяснил один из офицеров.





Как рассказали бойцы, на праздник в тыловые части зачастую приезжают музыканты со старых территорий, а также местные коллективы из ДНР и ЛНР: «В ПВД [пункте временной дислокации] и к тыловикам часто приезжают разные музыканты и из старой России, и с новых территорий всякие ансамбли. Неплохо разгружает серые будни, хотя и не всем такое нравится среди бойцов».





Не остаются в стороне от «празднеств» и бойцы ВСУ. На День Победы противник в предыдущие годы усиливал интенсивность обстрелов.





«Новый год и 9 Мая — это два праздника, на которые не стоит ожидать тишины. С их стороны это, наверное, какой-то глум. Мол: «Для вас это памятный день? Ловите арту на голову». Так что в этот праздник с самого утра начинается какой-то ***** [ужас]», — описал обстановку солдат, принимающий участие в боях на Донецком направлении.





Некоторые военнослужащие, однако, заявляют, что особого отличия 9 Мая от будних дней нет и все зависит от начальства: «В моем подразделении нет централизованного отношения к празднику. Друг друга солдаты могут поздравить, от офицеров получить шоколад, да и все на этом. Все продолжают заниматься монотонной работой».