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Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая
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Общество

Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая

Глава государства подчеркнул, что стратегические силы РФ всегда на страже

Глава государства подчеркнул, что стратегические силы РФ всегда на страже Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Россия никогда не принижала заслуги союзников во Второй мировой войне и всегда будет верна духу союзничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 79-летия Победы в Москве. Он также отметил, что три долгих года республики СССР воевали с нацизмом в одиночку, а Европа работала на главу Третьего рейха Адольфа Гитлера. 

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Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития, заявил Путин. Глава государства назвал реваншизм частью политики западных элит по разжиганию новых конфликтов, а также отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. 


Президент поздравил участников парада с Днем Победы, назвав его священным праздником. Он обратился к участникам СВО: «В вас верят, за вас и наши ветераны. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и склонностью к самопожертвованию. С вами вся Россия», — отметил президент РФ. 

Он также подчеркнул, что в каждой семье 9 Мая чествуют своих героев, День Победы объединяет все поколения. После Путин объявил минуту молчания в знак памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Путин завершил речь словами: «За Россию! За победу!» 

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