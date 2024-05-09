Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая

Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития, заявил Путин. Глава государства назвал реваншизм частью политики западных элит по разжиганию новых конфликтов, а также отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.





Президент поздравил участников парада с Днем Победы, назвав его священным праздником. Он обратился к участникам СВО: «В вас верят, за вас и наши ветераны. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и склонностью к самопожертвованию. С вами вся Россия», — отметил президент РФ.