Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая

Россия никогда не принижала заслуги союзников во Второй мировой войне и всегда будет верна духу союзничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 79-летия Победы в Москве. Он также отметил, что три долгих года республики СССР воевали с нацизмом в одиночку, а Европа работала на главу Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития, заявил Путин. Глава государства назвал реваншизм частью политики западных элит по разжиганию новых конфликтов, а также отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Президент поздравил участников парада с Днем Победы, назвав его священным праздником. Он обратился к участникам СВО: «В вас верят, за вас и наши ветераны. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и склонностью к самопожертвованию. С вами вся Россия», — отметил президент РФ.
Он также подчеркнул, что в каждой семье 9 Мая чествуют своих героев, День Победы объединяет все поколения. После Путин объявил минуту молчания в знак памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Путин завершил речь словами: «За Россию! За победу!»