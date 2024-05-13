В музее семьи Шойгу высказались об «отставке года»

После назначения Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза представители дома-музея, посвященного Кужугету и Александре Шойгу, поздравили экс-министра обороны с новой должностью.





«Конечно, мы положительно относимся к поручению президента о повышении Сергея Кужугетовича. Мы очень рады и гордимся им», — ответила Daily Storm директор выставки.





Дом-мемориал семьи Сергея Шойгу был открыт 21 мая 2015 года, в день его шестидесятилетнего юбилея. Расположен музей в городе Чадан в Республике Тыва — в доме родителей бывшего главы Минобороны. По словам администрации, выставка работает в штатном режиме — туда на экскурсии часто приходят школьники.





Сергей Шойгу на протяжении 33 лет возглавлял министерства РФ. С 1991 года — МЧС России, а в 2012 году он стал министром обороны. Помимо этого, Сергей Шойгу стоял у основ партии «Единая Россия» — именно он стал главным лицом политического движения «Единство» на выборах 1999 года.





Родители экс-министра также отличились блистательной карьерой: отец, Кужугет Шойгу, в советский период занимал пост секретаря местного областного комитета КПСС, а в 1980-е годы стал зампредом Совета министров Тувинской АССР. Мать экс-министра обороны возглавляла плановый отдел министерства сельского хозяйства республики.