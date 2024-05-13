В Самаре подарили просроченный сыр ветерану ВОВ. Чиновники извинились, поставщик продукта пеняет на ФСБ

Накануне Дня Победы самарские власти вручили семье 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Николая Кондрашова продуктовый набор с сыром, просроченным на две недели. Об этом журналистам сообщила внучка фронтовика. Чиновникам пришлось извиняться перед ветераном. А владелец компании, поставившей товар, заявил корреспонденту Daily Storm, что он ни при чем и фирма сейчас принадлежит людям из ФСБ. В мэрии Самары после инцидента рассказали, что продукты поставила фирма «ТК Вега-Самара». Она была определена в качестве поставщика по итогам торгов. Чиновники уже принесли семье ветерана извинения по телефону, а также пообещали приехать к Кондрашову лично.





«В понедельник, 13 мая, департамент опеки, попечительства и социальной поддержки будет связываться с поставщиком «ТК Вега-Самара» и разбираться в ситуации. Поставщик определялся по итогам торгов. Также завтра поедут к ветерану Николаю Кондрашову», — говорится в сообщении мэрии.





Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем «ТК Вега-Самара» значится некий Виталий Обертышев. В ответ на просьбу нашего корреспондента уточнить, действительно ли он имеет отношение к «Веге», Обертышев вежливо спросил: «А с какой целью интересуетесь?» Однако, узнав про цель звонка, мужчина резко сменил тон.





«Отношения к ней [«Веге»] я никакого не имею. Там сейчас учредитель — бывший офицер ФСБ. Занимается под «крышей» ФСБ. Потому находите нового учредителя и общайтесь с ним. У него родственник — генерал ФСБ», — заявил Обертышев. Он добавил, что уже давно безработный.





«Звонят про эту «Вегу», еще про что-то. Находите нового учредителя и общайтесь с ним», — посоветовал он. На вопрос, удивлен ли Обертышев, что просроченный сыр подарили ветерану, собеседник признался: «Мне вообще по барабану, куда и что там попало. Абсолютно. Пойти и насрать на все эти статьи, письма, где кто что пишет. Абсолютно фиолетово». При этом он наотрез отказался озвучить фамилию нового владельца «Веги».





По данным системы «Контур.Фокус», ООО «ТК Вега-Самара» работает в Самаре, начиная с 2016 года. Эта компания специализируется на оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями.





Бизнес это семейный, пишет местное издание 63.ru. В статье указывается, что владельцем «Веги» значится Виталий Валентинович Обертышев, а директором — Сергей Владимирович с той же фамилией. В материале также утверждается, что это не единственное дело семьи, и у владельца ООО есть еще по меньшей мере три компании схожей специализации, а также одно ООО, занимающееся оптовой торговлей консервированными овощами, фруктами и орехами.





Авторы статьи написали, что в закупках организация принимает участие не первый год и последние несколько лет у нее нет конкурентов. В закупках, куда отправляла заявку «Вега-Самара», данное ООО являлось единственным участником торгов. Их проводило АО «Военторг-Центр». В 2024 году подобных закупок было две: почти на три миллиона рублей (поставка продуктов быстрого приготовления) и еще на 1,5 миллиона рублей (чай и кофе). Данных о закупке продуктов для ветеранов ВОВ в открытом доступе нет.