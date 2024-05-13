Машину астраханского депутата Харитонова могли заминировать в автосервисе в зоне СВО

Машину депутата Астраханской думы Дениса Харитонова могли заминировать в автосервисе. Такую версию высказал Daily Storm сам парламентарий.





«Сейчас ведется следствие. Поэтому говорить о подрыве мы не можем. Есть только факт, что произошел хлопок, после чего автомобиль воспламенился. <...> Не раз уже были покушения раньше со стороны сотрудников спецслужб Украины. Я буквально три дня назад сдавал машину в зоне СВО на ремонт, в один из автосервисов. Такой вариант прорабатывается. Пока официального заключения следствие не дало. Ничего больше я предпринимать не буду», — рассказал Daily Storm Денис Харитонов.





В своих соцсетях он ранее писал, что автомобиль взорвался и сгорел дотла при выполнении задачи на СВО 11 мая. Харитонов перевозил «документы и личные вещи раненого товарища» его родственникам. Сам депутат от взрыва не пострадал.





«Слава Богу, не сгорел сразу. <…> Давно меня не взрывали в моей машине», — написал в своем Telegram-канале депутат.





«Подрывом», по его словам, занялся особый отдел бригады.