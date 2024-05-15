В регионах России не откажутся от автобусов Volgabus после ЧП в Санкт-Петербурге

В регионах России не стали отказываться от использования автобусов Volgabus для перевозки пассажиров после смертельного ДТП в Санкт-Петербурге 10 мая. Водитель упавшего в реку транспорта утверждает, что у него отказали тормоза. Однако истинные причины трагедии еще установит следствие.





За последние несколько месяцев автобусы ввели в эксплуатацию в Волгограде, Тамбове, Липецке, Улан-Удэ, Краснодаре и Астрахани, следует из анонсов на сайте производителя Bakulin Motors Group.





В Минтрансе Бурятии подтвердили, что в регионе используются «волгабасы». Но технических сбоев в работе автобусов было.





«Пока вопрос о снятии таких автобусов не поднимался. Наш отдел автомобильного и железнодорожного транспорта занимался субсидированием этих автобусов, мы их передали в город Улан-Удэ. От администрации информации о каких-то технических неполадках также не поступало, о приостановке деятельности — тоже», — сказала Daily Storm начальник отдела автомобильного и железнодорожного транспорта министерства.





В Тамбове вопрос о снятии автобусов Volgabus с городских рейсов также не обсуждается. В администрации не видят причин для этого — неподтвержденным версиям власти не верят.





«А вы причину трагедии в Питере знаете? Это техническая неисправность автобуса? Предположения есть, а официальное заключение есть? Вопросы есть к водителю в данном случае, а не к автобусу», — ответила Daily Storm начальник отдела пресс-службы администрации Тамбова Надежда Пилипенко.





В Минтрансе Волгоградской области Daily Storm перенаправили в правительство региона. Там же в свою очередь указали, что за работу общественного транспорта отвечает Минтранс, и добавили, что снятие Volgabus с маршрутов не обсуждается.





«На данный момент информации о планирующемся снятии таких автобусов с маршрутов нет. Такого решения не было. Сведений о том, что этот вопрос будет подниматься, также нет», — заявила первый замглавы пресс-службы правительства Волгоградской области Юлия Ермакова.





У представителей мэрии Липецка информации о снятии Volgabus с городских маршрутов тоже нет.





«Вопрос такой не обсуждался. Будет ли обсуждаться — сейчас неизвестно», — сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ Мария Попова.





В администрациях Краснодара и Астрахани не предоставили Daily Storm оперативные комментарии.





Но, помимо предположения о техническом сбое в механике автобуса, есть и другие версии причин страшной аварии в Санкт-Петербурге 10 мая. Так, жена задержанного водителя рассказала, что после 20-часовой смены ее мужу не дали отдохнуть и вызвали его на работу ночью. Однако пассажиры, успевшие выйти из автобуса до трагедии, отметили, что во время поездки водитель нервничал и активно говорил с кем-то по видеосвязи, из-за чего неаккуратно вел автобус. Следствие также рассматривает версию о том, что шофер мог перепутать педали газа и тормоза. Официальной причины аварии на данный момент власти не назвали.