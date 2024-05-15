«Министру обороны стоит подтянуть строевую подготовку для парада». Бойцы ВС РФ высказались о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны

Неожиданная для многих перестановка в Министерстве обороны РФ нашла крайне позитивный отклик среди военнослужащих. Все бойцы, с которыми поговорил Daily Storm, единогласно одобрили решение Владимира Путина о назначении Андрея Белоусова главой ведомства.





По словам одного из военнослужащих, в войсках с позитивом встретили новости о новом министре обороны, но для большинства это стало неожиданностью.





«Никто не ожидал, что будут перестановки. Новость встретили очень тепло, особенно на фоне первых заявлений нового министра о необходимости решения ряда проблем с обеспечением армии. А то, что он не военный, — абсолютно неважно. Главное, чтобы был хороший менеджер, как сейчас любят говорить», — рассказал Daily Storm военнослужащий.





Другой боец и вовсе считает, что назначение нового министра — лучшая новость года: «Это лучшая новость месяца, а скорее даже года. Человек экономически подкованный даст армии больше, чем Шойгу. А с учетом того, что сейчас проходят громкие посадки в министерстве, — я искренне верю, что бюджет армии будет использован с умом».





Один из военнослужащих признался, что его сослуживцы давно ждали глобальных перестановок в Министерстве обороны, однако никто не думал, что во время СВО будут «менять коней на переправе».





«Все понимали, что нужно что-то или кого-то менять. Но все помнят фразу про коней и переправу. Но на удивление — это наконец произошло. Единственный минус: новому министру нужно, наверное, подтянуть строевую подготовку, чтоб на параде не засмеяли. В добрый путь!» — улыбается офицер.





А больше всего российским военнослужащим запомнились первые заявления Андрея Белоусова о приоритетных задачах.





«Все привыкли, что армия, помимо войны, — это про очковтирательство и лизоблюдство. Не только в России так — это проблема многих стран. А здесь человек только пришел на пост и сразу серпом по причинному месту о проблемах обеспечения, выплатах. Когда о проблеме с ходу заявляют — это уже хороший знак. Раньше все привыкли замалчивать: «как бы чего не вышло». Будем наблюдать», — поделился военнослужащий.





«Когда мы с пацанами прочитали первые заявления Белоусова, сразу тепло как-то стало, — с улыбкой рассказал другой боец, — Так приятно видеть умное на вид лицо, которое вещает правильные вещи. Очень надеемся на хорошие перспективы, а товарищу министру, конечно, желаем успехов и только успехов».





Президент Владимир Путин 12 мая представил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. Белоусов вступил в должность 14 мая. Сергей Шойгу в свою очередь перешел на пост секретаря Совета безопасности РФ.





Ранее Белоусов возглавял Министерство экономического развития России, а также был помощником президента РФ.