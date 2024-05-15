Алексей Беспрозванных: что известно о новом губернаторе Калининградской области

Несмотря на домыслы и вбросы в анонимных Telegram-каналах, место губернатора Калининградской области досталось Алексею Беспрозванных — до выборов он будет выполнять свою работу с приставкой «исполняющий обязанности». 15 мая президент Владимир Путин назначил Беспрозванных руководителем региона, а его предшественник Антон Алиханов перешел на должность главы Минпромторга. Кем до перехода в правительство Калининградской области был Алексей Беспрозванных и какое имущество у него есть — разбирается Daily Storm.





Алексею Беспрозванных 44 года, он родился в Казахстане в 1979 году. С отличием окончил Алтайский государственных технический университет по профилю «технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».





С 2012-го по 2016 год Беспрозванных занимал пост заместителя председателя правительства Воронежской области. Курировал работу промышленности, транспорта, связи, информационных технологий и предпринимательства в регионе.





Путь на повышение Беспрозванных начался в 2016 году: в течение года он был главой департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.





Уже в 2017 году Алексей Беспрозванных стал заместителем главы Минпромторга России. Там он и проработал, до того как возглавил Калининградскую область.





Известно, что чиновник увлекается плаванием, хоккеем и горными лыжами. Женат, двое детей.





Согласно последней декларации на сайте Минпромторга РФ, в 2021 году Алексей Беспрозванных владел квартирой площадью 138 метров квадратных. В том же году его доход составил более 18,5 миллиона рублей. До этого, в 2018 году, эта цифра была на уровне 9 200 000 рублей. В следующие два года доход замминистра вырос: согласно декларации, Беспрозванных отчитывался о более 13,5 миллиона в год.





Но если у самого Беспрозванных за четыре года никакого имущества не прибавилось, то у его жены мы наблюдаем иную ситуацию. Судя по декларации за 2018 год, супруга бывшего заместителя главы Минпромторга владела тремя земельными участками общей площадью 4200 квадратных метров, квартирой 83 квадратных метра и машиной марки BMW X5 xDrive 30d.





Однако уже в 2020 году к имуществу супруги Алексея Беспрозванных прибавился земельный участок площадью в тысячу квадратных метров, жилой дом площадью 234 квадратных метров и небольшое хозяйственное строение. И если за 2018-й и 2019 год дохода у жены нынешнего врио губернатора Калининградской области совсем не было, то в 2020-м она получила чуть менее двух с половиной миллионов рублей. Но в дальнейшем за год доходы Беспрозванных снизились: в 2021 году она отчиталась всего лишь о 10 тысячах рублей. Зато общая площадь ее землевладений возросла до 5933 метров квадратных.





Эксперты однозначного мнения о Беспрозванных сейчас высказать не могут. Политолог Константин Калачев назвал врио «заслуженным» человеком с «соответствующим» бэкграундом, но такая должность, по мнению эксперта, — «серьезный вызов» для любого. Калининград — «особенный регион, наши ворота в Европу», он не может быть заброшенным и покинутым. Именно по Калининградской области недружественные соседи будут оценивать уровень жизни в России, считает собеседник.





«Губернатор такого региона должен быть драйвером развития, защитником региона. Он должен заниматься не только традиционными для Калининградской области темами — янтарь, туризм, но и находить новые точки роста и возможности. В этом смысле врио имеет соответствующий бэкграунд, все возможности и опыт, который позволяет надеяться, что он эти точки роста будет искать. И будет использовать то, что до него уже сделал Алиханов», — поделился с Daily Storm мнением Константин Калачев.





Новому губернатору области, по его мнению, важно наладить отношения с местными жителями и элитами с самого начала. К экс-главе региона Антону Алиханову относились «очень неплохо», поэтому не потерять доверие народа — одна из основных задач Беспрозванных.





«Если нет реальных дел — не спасет пиар-отдел. Тут вопрос, что он может региону предложить. Нужно смотреть, насколько его появление будет способствовать росту социального оптимизма и самочувствия в регионе. Это серьезный вызов. Думаю, что он должен справиться, как и все, на кого ставит наш президент», — рассказал Калачев.





Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что судить об Алексее Беспрозванных до его реальных дел не стоит.





«Он не особо публичная фигура — поэтому нет какого-то четкого реноме в пользу или против», — сказал политолог.





Telegram-канал «Площадь» после новостей о назначении Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области опубликовал слова источника, который рассказал, что в правительстве Воронежской области политика продвигал нынешний губернатор Александр Гусев, на тот момент первый зампред правительства.





Сам Алексей Беспрозванных свое назначение на новую должность еще не комментировал.