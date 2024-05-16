«Боюсь, что потолок упадет на детей»: жена военнослужащего из Красноярского края пожаловалась на ужасные жилищные условия

В соцсетях 15 мая появился ролик, где женщина, называющая себя многодетной матерью и супругой участника СВО, показывает свой разваливающийся дом и жалуется на власти. Первым резонансное видео жительницы села Ястребово Красноярского края опубликовал в своих соцсетях депутат Ачинского горсовета Дмитрий Куликов. На ролике женщина рассказала политику, что в ее доме нет электричества, а на потолке и стенах — трещины и сквозные дыры. Однако ситуация не такая однозначная, утверждают чиновники.





В Министерстве соцзащиты Красноярского края заявили Daily Storm, что жилье, продемонстрированное в ролике, было сдано многодетной матери в соцнайм в 2017 году. Согласно договору, ремонтом в квартире женщина должна была заниматься самостоятельно. При этом срок действия документа истек еще в 2021 году. С этого времени семья женщины переезжала несколько раз по различным адресам. Но 11 мая 2024 года она без договоренности с администрацией вернулась в жилье, которое когда-то брала в соцнайм.





«11 мая этого года она самовольно, без согласования с администрацией сельсовета заняла жилое помещение без заключения договора. В собственности у нее имеется благоустроенная квартира в Республике Хакасия», — поделились с Daily Storm в пресс-службе регионального министерства соцзащиты.





По словам представителей министерства, многодетная мать не работает и имеет судимость. Ее семья «признана находящейся в опасном положении», с ними работают «все службы профилактики». Органы опеки уже рассматривают вопрос о временном размещении ее детей в местном центре семьи.





В ролике женщина рассказала, что неоднократно обращалась к властям за помощью. Однако, по ее словам, никто не отреагировал на ее крики о помощи. В ведомстве, однако, утверждают, что многодетная мать не просила местную администрацию ей содействовать: «По линии соцзащиты женщине предоставляются все положенные выплаты. Идет попытка привлечь внимание».





Муж женщины пока не участвовал в СВО, добавили в министерстве. Эту информацию подтвердил и депутат Куликов.





«Он два месяца назад заключил контракт. Сейчас еще в учебке в Саратове. В боевых действиях он не участвует. <...> Я приезжал в этот дом, электричество там и правда отключили. У них уже и ПДН, и опека были, все органы местной власти занялись проблемой. Как в Год семьи многодетная мать проживает в таких условиях?» — сказал депутат.





Он отметил, что женщина пока не готова говорить со СМИ.





Депутат в своих соцсетях также рассказал, что женщине пришлось на свои деньги купить электрический генератор, когда в ее доме отключили свет.





Дмитрий Куликов также сообщил, что направил запрос главе комитета Госдумы по труду, соцзащите и по делам ветеранов Ярославу Нилову.