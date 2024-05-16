«Само Работино сейчас — могила, тут не за что зацепиться». Бойцы ВС РФ рассказали, что происходит в ключевой точке летнего контрнаступления ВСУ

Населенный пункт Работино в Запорожской области был оставлен нашей армией летом 2023-го. Однако, как заявило Министерство обороны РФ 15 мая, село вновь перешло под контроль ВС РФ. Очевидцы боев на этом участке передовой рассказали Daily Storm, что на самом деле происходит и в каких условиях две армии сражаются почти год без остановки.





По словам бойца, находящегося на участке Работино более года, несмотря на то что сам поселок находится под нашим контролем, впереди еще много работы.





«Само село мы взяли, но ближайшие высоты на востоке под контролем ВСУ. За них идут бодания, результат пока что не самый лучший», — рассказал военнослужащий Андрей.





Кроме прочего, военнослужащие отмечают, что само село сейчас слабо пригодно для позиционной войны, в пылу боев все постройки были разрушены до основания: «Само Работино сейчас — могила, тут не за что зацепиться, так что долго задерживаться здесь не хотелось бы».





Как рассказал боец Андрей, отличительной особенностью участка, на котором работает его подразделение, стали сотни англоговорящих наемников, воюющих на стороне Украины: «Еще перед наступлением хохлов, весной 2023-го, мы стали замечать, что половина переговоров вражеского эфира ведется на английском. Конечно, здесь все время присутствуют и обычные вэсэушники. Но число иностранцев запредельное».





Одной из крупных проблем для обеих сторон под Работино стали дроны-камикадзе. Сразу несколько бойцов поделились своими воспоминаниями об опыте встреч с этими «взрывными комарами».





«Не могу утверждать, но, по ощущениям, использование комаров этих ** (речь про FPV-дроны) на Работино стало отправной точкой для массового применения камикадзе на фронте. Их было очень много. Из неприятных случаев — наши штурмовики с боями заняли несколько построек, сложили там трофейное снаряжение и прочие ништяки. Один дрон спалил снаряги на несколько миллионов, парни целые, но вещи все в утиль. Там были и тепловизоры, и дроны...» — поведал боец морской пехоты Роман.





«Работа с FPV ведется постоянно, хохлам на позициях мы взрываем забитые бойцами блиндажи, сбросами гранат с дронов ломаем им связь, если обнаруживаем терминалы Starlink», — рассказал военнослужащий Андрей.





Летом 2023-го, как рассказал Андрей, значительный вклад в остановку украинских войск внесли расчеты ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) и расчеты FPV-дронов.





«Самые первые атаки ВСУ в июне проводили с огромным количеством техники, перевесом в артиллерии. Огромный вклад внесли дронщики из 42-й дивизии и парни на ПТРК, которые эту армаду на подступах к Работино останавливали», — поделился боец.





Помимо прочего, со стороны ВСУ даже после окончания активной летней фазы периодически проводятся наступления с тяжелой техникой. Однако значимых успехов такие атаки не достигают, а количество техники становится все меньше, рассказывает боец Андрей.





«По стандартам НАТО, — со смехом говорит солдат, — усеяны поля сгоревшей легкой и тяжелой техникой. Своего рода «наскоки» они совершали регулярно, чтобы отбить локальные участки, зачастую это заканчивалось ничем. По сути, после летних боев здесь начался классический «тяни-толкай» и подобие Вердена. Все уперлись в предел возможностей и не могли сдвинуть линию фронта, а с каждой атакой техники у хохлов становилось все меньше».





Контрнаступление ВСУ на Запорожье началось в начале июня 2023 года. За несколько недель боев украинская армия не достигла значительных результатов и потеряла десятки единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.