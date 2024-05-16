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Почему депутаты от «Единой России» не голосовали за новую главу Минсельхоза Оксану Лут?
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Не все парламентарии были на заседании, кто-то столкнулся с технической ошибкой Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Общество

Почему депутаты от «Единой России» не голосовали за новую главу Минсельхоза Оксану Лут?

Не все парламентарии были на заседании, кто-то столкнулся с технической ошибкой

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Госдума утвердила новый состав министров на заседании 14 мая. По итогам голосования все кандидатуры были приняты, при этом некоторые парламентарии не отдали свой голос на заседании — в их числе единороссы Виктор Селиверстов и Андрей Красов. Они объяснили Daily Storm, что поддерживают нового министра сельского хозяйства, но их позиция не была учтена из-за технической неполадки.


«Это ошибка системы. Конечно, я ее поддерживаю», — ответил единоросс Виктор Селиверстов. 


Депутат Андрей Красов также уверяет, что не имеет ничего против Оксаны Лут: «Конечно, поддерживаю. Я в этот день выезжал в официальную командировку, поэтому не знаю, наверное, это произошло случайно. Буду разбираться».


За нового министра сельского хозяйства Дума проголосовала почти единогласно: 429 депутатов нажали кнопку «за» и только 21 — «не голосовал».


При голосовании за других министров также некоторые парламентарии от «Единой России» не проголосовали, находясь на заседании: Вячеслав Фетисов, поддержав остальных кандидатов, не проголосовал по поводу назначения Михаила Дегтярева (Минспорта), Константин Затулин — Сергея Кравцова (Минпросвещения) и Антона Котякова (Минстрой), а Анна Кузнецова не выразила позицию насчет Максима Решетникова на посту главы Минэкономразвития.

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#голосование #министр #госдума
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