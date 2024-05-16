Почему депутаты от «Единой России» не голосовали за новую главу Минсельхоза Оксану Лут?

Госдума утвердила новый состав министров на заседании 14 мая. По итогам голосования все кандидатуры были приняты, при этом некоторые парламентарии не отдали свой голос на заседании — в их числе единороссы Виктор Селиверстов и Андрей Красов. Они объяснили Daily Storm, что поддерживают нового министра сельского хозяйства, но их позиция не была учтена из-за технической неполадки.





«Это ошибка системы. Конечно, я ее поддерживаю», — ответил единоросс Виктор Селиверстов.





Депутат Андрей Красов также уверяет, что не имеет ничего против Оксаны Лут: «Конечно, поддерживаю. Я в этот день выезжал в официальную командировку, поэтому не знаю, наверное, это произошло случайно. Буду разбираться».





За нового министра сельского хозяйства Дума проголосовала почти единогласно: 429 депутатов нажали кнопку «за» и только 21 — «не голосовал».





При голосовании за других министров также некоторые парламентарии от «Единой России» не проголосовали, находясь на заседании: Вячеслав Фетисов, поддержав остальных кандидатов, не проголосовал по поводу назначения Михаила Дегтярева (Минспорта), Константин Затулин — Сергея Кравцова (Минпросвещения) и Антона Котякова (Минстрой), а Анна Кузнецова не выразила позицию насчет Максима Решетникова на посту главы Минэкономразвития.