«Она боится, что детей отнимут»: новые подробности истории жены военнослужащего из Красноярского края

В соцсетях 15 мая вызвал резонанс ролик, который разместил депутат Ачинского горсовета Дмитрий Куликов. На видео жительница села Ястребово Красноярского края демонстрирует жилищные условия в квартире, которую местные власти предоставили ей по договору соцнайма. По ее словам, в потолке и полу есть сквозные дыры, а электричества в квартире нет уже несколько лет. В региональном министерстве соцполитики на это заявили, что семья женщины выехала из квартиры три года назад, а договор уже давно не действует. Однако 17 мая появились новые подробности в этой истории.





Так, депутат Дмитрий Куликов опроверг слова чиновников. Как говорит парламентарий, женщина выплачивала деньги по договору соцнайма. В качестве доказательства он предоставил чек об оплате. Он датируется 2 мая 2024 года, а в назначении платежа значится: «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения».





«Заехала она в эту квартиру 1 мая. Отсутствовала три месяца в этом доме, на зиму они съехали. Она жила в Ястребове у подружки. Они [чиновники] говорят, что якобы в 2021 году у нее договор истек. Нет! Соцнайм она оплачивает. Со вчерашнего дня они там не живут. Вчера она сняла квартиру, съехала, боится за детей, что их заберут», — поделился с Daily Storm депутат Ачинского горсовета Дмитрий Куликов.





В региональном министерстве соцполитики в свою очередь продолжают настаивать, что договор соцнайма был только с 2017-го по 2021 год. Все остальное время, по данным, которые есть у ведомства, семья жены военнослужащего в квартире не жила.





«У нее есть в поселке Туим в Хакасии благоустроенная квартира. Прописана она по другому адресу, в этом же сельсовете Ястребовском, но в другой деревне. На момент въезда в 2017 году квартира была в надлежащем состоянии», — заявили в пресс-службе министерства.





Daily Storm удалось связаться со знакомой женщины. Она рассказала, что квартиру предоставили по просьбе многодетной матери, «без окон и дверей». Женщина сама сделала небольшой ремонт в ней. Но уже через два месяца в квартире резко отключили электричество. На жалобы жены военнослужащего в администрации заявили, что жилье может не состоять на учете, так как раньше дом относился к местному лесничеству. Из-за этого женщине не смогли предоставить лицевой счет для оплаты электроэнергии.





По словам ее знакомых, у дома, в котором женщине предоставили квартиру, даже нет фундамента. Из-за этого пол в жилище «разъезжается», а в потолке зияют сквозные дыры. В администрации поселения на это матери ответили, что ремонтом, согласно договору, она должна заниматься самостоятельно.





На данный момент ее муж находится на «учебке» для подготовки к отправке на СВО. Знакомые рассказали, что сейчас женщине приходится одной воспитывать троих несовершеннолетних детей и помогать беременной 19-летней дочери.





Семья 16 мая решила переехать в другую съемную квартиру. В старой, по словам знакомых, электричество так и не дали, «они восемь лет провод кидали, который на соплях держится, потом купили себе генератор».





После появления в интернете ролика, где женщина демонстрирует дыры в потолке и полу, ее массово начали травить пользователи соцсетей. По словам знакомых, ее даже начали обвинять в алкоголизме. А глава сельской администрации отправила органы опеки и соцзащиту для проверки условий проживания семьи. Но, по словам знакомых, женщина не боится таких действий властей: она знает, что никаких нарушений с ее стороны нет.





В Ястребском сельсовете не смогли предоставить Daily Storm оперативный комментарий.