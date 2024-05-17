«Передайте Тимуру Иванову, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) после начала СВО не раз обвинял Сергея Шойгу в предательстве. С июля 2023 года Стрелков пребывает в СИЗО «Лефортово», а 25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Адвокат Стрелкова Александр Молохов навестил своего подопечного после перемен в руководстве Минобороны и передал Daily Storm его комментарий о новом главе ведомства Андрее Белоусове.





«Мне он лично незнаком, но люди, которым я доверяю, отзывались о нем как о весьма серьезном, исключительно эрудированном и даже талантливом экономисте. Разница между Шойгу и Белоусовым в том, что первый не руководил военными действиями, расставляя соответствующих ему людей, но будет ли позволено Белоусову «рулить» кадрами в военной сфере — поживем — увидим», — говорит Стрелков.





При этом бывший министр обороны ДНР уверен, что попытки разделить вопросы оперативного руководства боевыми действиями и вопросы ВПК приведут к негативному результату.





Стрелков добавил, что новому главе Минобороны Белоусову, прежде всего, необходимы компетентные военные кадры, которые смогут «вывезти» вопросы реорганизации управления Вооруженными силами.





Не забыл он и об арестованном после обвинения во взятке экс-замминистра обороны Тимуре Иванове.





«Передайте ему, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет», — цитирует слова Стрелкова адвокат Молохов, добавив, что арестованный чиновник «томится» в той же камере, где с 21 июля 2023 года пребывал сам Гиркин.





Экс-министр обороны ДНР жил в двухместной камере в «Лефортово» вплоть до суда 25 января 2024 года. У него был телевизор, холодильник, он мог пользоваться библиотекой. Иванов вместе с другими фигурантами дела о взятке размером в 1,185 миллиарда рублей будет пребывать там до 23 июня. Сейчас в «Лефортово», помимо них, находятся экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и журналист WSJ Эван Гершкович.