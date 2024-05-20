Катастрофы не будет, но кто-то умрет: вирусолог Альтштейн оценил риски из-за распространения новых вариантов вируса FLiRT

Рост количества случаев заражения коронавирусом может произойти в США летом из-за распространения варианта FLiRT. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на данные центров по контролю и профилактике заболеваний США. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Daily Storm выразил мнение, что FLiRT наверняка со временем проникнет в Россию, однако никаких больших неприятностей не принесет. Новый всплеск массового заражения COVID-19 в мире в ближайшие месяцы также точно не предвидится, убежден вирусолог.





Профессор напомнил, что коронавирус, вызвавший большую пандемию, впоследствии «дал очень много вариантов вирусов» и самым распространенным среди них является омикрон. Тот, в свою очередь, породил большое число вариантов, которые «похожи на омикрон и являются его родственниками».





«Этот FLiRT — один из таких. Каждые четыре -шесть месяцев появляются новые заразные варианты. FLiRT — один из последних вариантов омикрона и уже начал распространяться. Действительно, летом он может дать повышение заболеваемости. Но оно будет небольшим. Потому что омикрон отличается низкой патогенностью. Хоть он довольно заразный, но заболевания слабые», — пояснил Альтштейн.





По его мнению, заражение большого количества людей в мире от варианта FLiRT вряд ли возможно. «Не будет ничего сравнимого с тем, когда в 2022 году омикрон мог в день давать 3,5 миллиона заболевших! И какой-то большой летальности от этого штамма тоже быть не может. Так что ситуация у нас постпандемическая и относительно спокойная. Небольшое количество людей умрет, но какой-то тяжелой угрозы для человечества нет», — заверил собеседник.





Он полагает, что когда FLiRT доберется до России, ничего страшного не случится и заболевание будет на невысоком уровне. «Довольно сложно защититься от того, чтобы вирусы из страны в страну не переходили. Скорее всего, появится и у нас этот FLiRT. Он вызывает обычные симптомы простудного заболевания — повышение температуры, насморк, боль в горле. Заверяю: катастрофы не будет», — добавил Альтштейн.





В настоящее время, по информации Financial Times, в Соединенных Штатах доминирует штамм КР.2, который входит в группу FLiRT. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, в течение последнего двухнедельного отчетного периода (завершился 11 мая) на КР.2 приходится 28,2% случаев заболевания COVID-19. Еще в начале марта данный показатель составлял всего 3,8%.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала об обнаружении вариантов FLiRT в 14 странах Европы, а также в Израиле. Пока европейские медицинские власти фиксируют незначительное количество новых случаев заражения.





При этом вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг не исключил, что в Великобритании на штаммы FLiRT может приходиться примерно такое же количество новых случаев заболевания COVID-19, как и в США. Эти варианты все чаще обнаруживаются в других странах, включая Австралию, Канаду, Индию и Таиланд, утверждает Янг. Меж тем профессор медицины из университета Восточной Англии Пол Хантер назвал маловероятным новый всплеск массового заражения ковидом в мире.