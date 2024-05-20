В Мурманске хотят построить кафедральный собор на территории старого кладбища

В Мурманске планируют построить кафедральный собор на территории старого кладбища. Перезахоронений с этого кладбища, несмотря на его закрытие, не производилось. Несогласные с таким решением властей местные жители уже написали письмо патриарху Кириллу. Однако в РПЦ не видят причин для переноса места строительства храма.





«Письмо мы пока не получали. Не знаю всех обстоятельств выбора места для стройки. Но мы с вами все хорошо знаем, что вокруг храмов всегда были захоронения, это обычная практика. Даже в основаниях храмов были и остаются захоронения. В этом можно убедиться, посетив усыпальницу Романовых в Санкт-Петербурге. Храмы и захоронения — то, что на протяжении веков гармонировало между собой», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





В письме на имя патриарха жители Мурманска указали, что до нового собора на улице Буркова будет неудобно добираться прихожанам и что стиль храма испортит облик города.





Однако люди отметили, что поддерживают инициативу возведения собора в целом и просят перенести место его строительства. По их мнению, храмовой территории требуется большая площадь, которая на данный момент не занята никакими другими объектами.





Авторы обращения к главе РПЦ также прописали, что на месте захоронений на старом кладбище могут возвести не сам кафедральный собор, а многоуровневую парковку для его посетителей. Такое решение властей жители Мурманска считают неэтичным.





Среди подписавшихся под письмом на имя главы РПЦ есть и почетные граждане Мурманска: экс-председатель горисполкома Владимир Горячкин, Николай Бережной, заслуженный работник культуры Сергей Сорокин и зампред областной думы Александр Макаревич.