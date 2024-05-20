«Наверное, хочется по миру кататься». В Госдуме оценили возможное наличие гражданства ОАЭ у Хабиба Нурмагомедова

Эксперт центра «Досье» Денис Коротков заявил, что у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова есть второе гражданство — Объединенных Арабских Эмиратов. Видео с его заявлением вышло на YouTube-канале «Ходорковский Live», принадлежащем иностранному агенту Михаилу Ходорковскому. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что не знает, есть ли у бывшего чемпиона UFC второй паспорт или нет, но отметил, что многие россияне так делают и в будущем это надо запретить законом.





«У нас много граждан, которые имеют второе и двойное гражданство. Законом это не запрещено. Что касается Хабиба Нурмагомедова, если, конечно, это так, — ему тоже оно интересно для чего-то. Наверное, хочется по миру кататься или держать финансовые активы — есть у нас такие любители», — сказал Хамзаев.





При этом народный избранник подчеркнул, что борец ранее не сообщал о втором гражданстве: «У кого бы оно ни было, они всегда скрывают [этот факт]. У нас даже чиновники некоторые вылезают с [двумя паспортами]».





«Я бы, конечно, от этой практики отказался, как это в ряде стран сделано, — продолжает Хамзаев. — Гражданство должно быть одно, и это не применительно к кому-то конкретно. У меня только российское гражданство — другого мне не нужно. Я считаю, что если ты гражданин России, то будь добр, будь им».





У народного героя Дагестана Хабиба Нурмагомедова в Арабских Эмиратах действует фитнес клуб Khabib gym, где клиенты занимаются самбо, боксом, боевыми искусствами. Такой же спортзал открыт и в Махачкале. В Москве у спортсмена действует свой ресторан M-eat by Khabib, расположенный в «Москва-Сити». Хотя спортивная карьера Хабиба окончена, он продолжает тренировать бойцов UFC, в том числе троюродного брата Умара Нурмагомедова, который идет по стопам своего знаменитого родственника и одержал уже 17 побед без единого поражения.