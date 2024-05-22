Обмен. Возвращение домой. Как вызволяют из украинского плена бойцов Российской армии

Спустя 18 дней ада россиян перевезли в штаб Службы безопасности Украины в Харькове, где предъявили обвинение по статье 438 часть 1 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Тогда впервые пленным заявили о возможности обмена — якобы после суда всех быстро вернут домой, но без приговора процесс не запустится.





После СБУ Вольвака перевезли в харьковский СИЗО и предложили написать заявление на обмен. Мужчина сразу же согласился. В апреле 2023 года Максима конвоировали в приграничный город Сумы в специальный лагерь для военнопленных. Вольваку сообщили, что здесь предстоит сидеть до тех пор, пока с российской стороны его не запросят на обмен. В лагере пленник провел долгие 10 месяцев без каких-либо четких гарантий вернуться домой и возможности поговорить с родными.





Плен — это испытание не только для бойца, но и для его родных. Нервы, отчаяние, надежда на лучшее, молитва за мужа, сына или отца — все это в той или иной мере пришлось пережить близким военных, попавших в плен.





«Мне позвонили украинцы ночью 23 октября по видеосвязи. Муж на кадрах был ранен. Нога была перебинтована. После этого на связь со мной украинская сторона не выходила. Писем от него не получала, но было несколько интервью, которые я видела. Когда они мне позвонили первый раз — очень сильно испугалась. В голове было, что плен — это страшно! Не передать словами, как я волновалась! Видя его раненого, боялась того, что с ним будет. Но с другой стороны, радовалась: муж жив!» — вспоминает Надежда Фоминых из города Талица Свердловской области. Ее муж, бывший спецназовец, был мобилизован в сентябре 2022-го и служил в зоне СВО в разведке. Но уже в октябре группа Эдуарда попала в засаду. Несколько его сослуживцев погибли, а он получил ранение и попал в плен.