«Наклеивают кресты из изоленты на окна как в войну»: власти Белгорода не выделяют бронепленку для окон ветеранам ВОВ

В правительстве Белгородской области отчитались, что в 2023 году во всех школах, детских садах и больницах региона наклеили бронепленку на оконные стекла для защиты от обстрелов ВСУ, в феврале 2024 года такую защиту поставили и на окнах Белгородского областного суда. На эти нужды компания «Металлоинвест» выделила 100 миллионов рублей по просьбе губернатора региона Вячеслава Гладкова, а из федерального бюджета на это отвели более 1,6 миллиона рублей. Однако социально незащищенные слои населения и ветераны ВОВ до сих пор не могут получить бронепленку.





Зачем нужна бронепленка и кому ее помогают купить в Белгороде?





Бронезащитная пленка нужна белгородцам, для того чтобы защитить окна в своих домах от обстрелов. Такая пленка не дает стеклу разлететься на осколки, если в него ударит беспилотник. В Белгороде уже были случаи, когда люди получали травмы от оконных осколков. Например, 19 мая из-за многочисленных осколочных ранений госпитализировали 11-летнюю девочку. Она играла на детской площадке под окном, в которое влетел дрон ВСУ.





Однако не стоит путать бронепленку с бронированным стеклом. Выстрел пленка сдержать не сумеет. Наклеить бронезащиту на окно самостоятельно — очень трудоемкое занятие, с которым одиноким пенсионерам справиться практически невозможно. Волонтер Яна Чуйкова, занимающаяся помощью ветеранам и инвалидам в Белгороде, рассказала, что оклеить окна квартиры защитой в среднем обходится в девять тысяч рублей.





«Пленку, конечно, очень сложно клеить. Особенно пенсионерам. Нужно задействовать в этом деле несколько человек. В среднем требуется девять тысяч рублей, чтобы обклеить одну квартиру. Конечно, сейчас есть и платные услуги оклейки, но не все пенсионеры могут позволить это себе», — рассказала доброволец.





Яна Чуйкова — руководитель волонтерского проекта «Защита для ветеранов» и глава Совета молодежи РЖД по Юго-Восточной железной дороге. Добровольцы под ее руководством занимаются оклейкой окон защитной пленкой Белгородским пенсионерам-железнодорожникам. Но с недавнего времени ребята решили оказывать такую помощь и ветеранам ВОВ, работавшим в структурах, ныне принадлежащих РЖД. Для этого волонтеры запустили сбор средств на благотворительной площадке, но за месяц не удалось собрать и половины суммы.





«Идея нашего проекта — закупить бронепленку и расклеить ее на окна в домах ветеранов, чтобы они в случае чего не рассыпались. Проект в целом запущен, но проблема — в нехватке средств. Всего нужно собрать около 200 тысяч рублей», — поделилась Чуйкова.





Ребята планируют оклеить окна бронепленкой 55 ветеранам ВОВ. Однако всего в Белгородском союзе ветеранов РЖД состоят 200 человек. Помочь им всем на данном этапе волонтеры не сумеют.





«Началось с того, что коллеги закупили пленку на работе. У нас было собрание с ветеранами, на котором они нам рассказали, что были бы не против установить такую же пленку у себя в квартирах, но в силу возраста им неудобно ее расклеивать. Конечно, нам хотелось бы помочь всем, но пока что мы готовы сделать это ограниченному количеству людей», — рассказала руководитель проекта.





Согласно последним данным Росстата от 30 апреля 2024 года, в Белгородской области проживают около 485 тысяч пенсионеров. Из них — 3647 ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц. Непосредственных участников Великой Отечественной войны — 150 человек.





Кто остался без помощи властей и волонтеров?





Ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Ефанов практически всю свою жизнь прожил в родном Белгороде. 23 сентября 2024 году Ивану Филипповичу должно исполниться 98 лет. Ветеран живет недалеко от аэропорта. В этом районе регулярно слышны атаки ВСУ.





Внучка 97-летнего ветерана рассказала Daily Storm, что бронепленку для окон их семье не предлагали ни в городской администрации, ни в волонтерских организациях, несмотря на то что пенсионер живет около часто обстреливаемых мест. Семья была вынуждена защитить окна в квартире пенсионера на свои средства.





«Никакую помощь с оклейкой окон бронепленкой нам не предлагали. Дедушка живет в районе аэропорта. Есть ситуации, когда и запуски с нашей стороны происходят, и снаряды падают недалеко. Вибрация по окнам сильная чувствуется, это небезопасно, особенно для стариков. Сами мы окна уже укрепили, но не бронепленкой», — поделилась внучка ветерана.





В отделе Министерства соцзащиты Белгородской области по работе с ветеранами рассказали, что регион действительно не выделял участникам ВОВ и инвалидам помощь в виде бронезащитной пленки на окна. На данный момент в правительстве такой вопрос даже не рассматривали.





«Мы такой помощью не занимались. Будем ли в будущем выделять бронепленку ветеранам — неизвестно», — сообщили Daily Storm в отделе.





В Белгороде базируется штаб общественного движения «Волонтеры Победы». Добровольцы организации помогают ветеранам ВОВ по всей России. Однако укреплением окон бронепленкой в домах ветеранов движение тоже не занимается. Об этом Daily Storm рассказал председатель регионального отделения «Волонтеров Победы» Даниэль Бейч.





В правительстве Белгородской области, несмотря на инциденты, при которых белгородцы получали осколочные ранения из-за разбитых атаками дронов стекол, рекомендовали жителям самостоятельно ставить защиту на окна в свои дома. Чиновникам будет «сложно» расклеить такую защиту каждому жителю отдельно. Губернатор региона Вячеслав Гладков поручил установить ее только на окна в больницах, школах и детских садах. Будут ли власти помогать социально незащищенным слоям населения и ветеранам с покупкой бронепленки в будущем — неизвестно, в правительстве такой вопрос пока не обсуждается.