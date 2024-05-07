Военнослужащие не откажутся от конфискованных импортных машин и мотоциклов в зоне СВО

По словам другого бойца, в последнее время на передовой популярностью пользуются кроссовые мотоциклы и багги. Кроме навороченных иностранных аппаратов, военные не чураются ездить на старых советских мопедах и мотоциклах. На них даже наносят опознавательные знаки.





«Такую технику очень удобно использовать для быстрого перемещения, есть практика влета на позиции врага на мотоциклах. Сами ВСУ демонстрировали подобные выходки ранее. Так что даже дешевые китайские байки или старая советская драндулетина будет здесь очень нужна. Техника ломается, сгорает, постоянно требуется закупка», — рассказал боец.





По словам одного из солдат, практика отправки на передовую конфискованного транспорта может помочь многим подразделениям. Однако, по его мнению, нужно аккуратно выносить подобные решения в отношении чужого имущества.





«Я не юрист и не знаю, как устроен процесс с точки зрения закона. Но, конечно, если человек не выплатил несколько тысяч по штрафам — глупо лишать его транспорта, даже ради благой цели помощи фронту. Алкашей за рулем так можно наказывать, не вижу ничего плохого. Без машины такой человек хотя бы никого не покалечит», — поделился мыслями военнослужащий.





Ранее ТАСС сообщил, что глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональным ведомствам проработать механизм передачи автомобилей, конфискованных у нарушителей ПДД, для дальнейшего использования в зоне СВО.