«Мы так плохо себя чувствуем»: как живут последние ветераны ВОВ в обстреливаемом Белгороде

Время безжалостно: ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше с каждым годом. Так, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко в конце февраля сообщила, что на начало 2024 года в стране осталось около 12,5 тысячи ветеранов. Для сравнения: в 2020 году в России проживали практически 52 тысячи участников ВОВ. В обстреливаемом ВСУ Белгороде за два года ушли из жизни практически половина участников той войны: сейчас в регионе осталось лишь 150 человек, переживших самое кровопролитное протвостояние в истории человечества. Daily Storm узнал, как живут участники Великой Отечественной в Белгородской области сегодня. Однако о буднях ветеранов нам смогли рассказать только их родственники: сами ветераны уже затрудняются говорить.





97-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Ефанов живет в Белгороде практически всю жизнь. На службу был призван в 1943-м. После войны награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». В 2022 году Ивана Филипповича лично поздравлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Однако за два года состояние здоровья Ефанова значительно ухудшилось. Родственница ветерана рассказала, что врачи уже несколько лет его не навещают. В последние дни, по ее словам, пенсионеру даже сложно передвигаться.





«Когда его спрашивают о проблемах, он всегда отвечает так: «Проблема одна: здоровье и молодость уже не вернуть». Сейчас у него со здоровьем не очень хорошо. Что будет дальше – неизвестно. Все-таки уже возраст… Медицинской помощи у нас нет. Когда два года назад приезжал Вячеслав Гладков, мы ему об этой проблеме рассказали. После этого доктора приезжали к нам, осматривали его. Но года два уже опять никто не приходит. Выплаты поступают. В свое время и соцзащита оказала нужную помощь. И стульчик, и кресло нам выделили, хотя он у нас еще передвигается. Мы и выплаты получаем, и поздравления, они его очень радуют. Но медики не приходят… Но мы понимаем, что в городе сейчас другая обстановка и кадров не хватает медицинских. Из помощи, конечно, было бы хорошо, если бы приехал участковый врач или терапевт. Последние два месяца он у нас значительно ослабел», — рассказала Daily Storm дочь Ивана Филипповича Ефанова.





Семья ветерана живет в районе, в котором регулярно слышны атаки ВСУ по региону. Иван Филиппович, несмотря на опыт участия в войне, к залпам относится без страха, «с пониманием»





«Вот и сегодня [6 мая] опять в Белгороде ужасные события произошли. Около нас прилетов не было, конечно. Но у нас, правда, все слышно, прилеты все. Мы и ответы от нас слышим. Но есть районы, которые больше страдают, к сожалению. Но страшно или не страшно, жить надо. Привыкаем», — поделилась член семьи участника ВОВ.





Представители администрации Белгорода и ветеранские организации приезжают к Ивану Филипповичу на 9 Мая каждый год. Но его дочь опасается, что в этом году из-за плохого самочувствия он не сможет принять поздравления.





«В прошлые годы к нам приезжали и поздравляли. Сейчас я даже не знаю, как это будет происходить, если приедут к нам. И одеться, и выйти тяжеловато будет. Если ему будет плохо, то они могут зайти и посмотреть, что это правда так. А так, он у нас чистенький, мы следим за ним. Если до дня рождения доживет он, то ему будет уже 98 лет! Даже представить этот возраст сложновато. Сколько лет уже организм работает. И какое было тяжелое детство, во время войны какие тяжелые испытания были. После войны тоже как много всего выпало на долю людей. Все своими руками делали, своим трудом», — продолжила она рассказ.





«Сегодня уже 6 мая… Всего лишь несколько дней осталось до Дня Победы. Но молодость и здоровье к нам уже не вернутся», — печально повторила дочь ветерана.





Еще один переживший Великую Отечественную войну ветеран, живущий в Белгороде, — 94-летний Николай Денисович Кочетков. Его детство было далеко не легким: в 1942 году под Ленинградом у него погиб отец, а его мама умерла, когда мальчику было всего полтора года. Николай Денисович добровольно ушел на фронт всего в 14 лет! Первым местом его службы оказался Сталинград. Завершил он войну в Японии. Николай Денисович был награжден орденом Красной Звезды и орденами Отечественной войны первой и второй степени. У ветерана две дочки, два внука и даже три правнука. Живет он со своей женой Розой Ивановной, которая и поведала нам о состоянии бывшего солдата. Сам он говорить сейчас затрудняется.





«Мы так плохо себя чувствуем. Так не хочется языком ворочать, это тяжело… Нам уже невмоготу это. Мы в госпитале обслуживаемся, там очень хорошие врачи. Нас консультируют, все делают. Спасибо всем большое за заботу, мы ценим ее», — сказала Роза Ивановна.





Представитель еще одного ветерана, живущего в Белгородской области, 98-летнего Александра Тарасовича Скирдина, рассказал, что власти региона 7 мая приедут его поздравить с предстоящим Днем Победы. Будет ли в этом году лично поздравлять участников ВОВ с праздником губернатор Вячеслав Гладков — пока неизвестно.





День Победы в Белгородской области в 2024 году очно отмечать не будут. Проведению мероприятий, посвященных 9 Мая, мешает сложная оперативная обстановка, объяснил губернатор. Но к праздничному дню город украсят волонтеры.





Акция «Бессмертный полк» в этом году также не будет проводиться на улицах Белгорода. Однако желающие почтить память погибших и участвовавших в войне родственников смогут это сделать в своих социальных сетях. Портреты героев также разместят на общественном транспорте, личных автомобилях и окнах зданий в регионе.