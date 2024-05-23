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Норвегия с 29 мая запретит въезд для туристов из России
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В некоторых случаях будут делаться исключения — например, для тех, кто приезжает в гости к близким родственникам undefined
Новости

Норвегия с 29 мая запретит въезд для туристов из России

В некоторых случаях будут делаться исключения — например, для тех, кто приезжает в гости к близким родственникам

Норвегия с 29 мая перестанет пускать российских граждан, которые приезжают в страну в туристических и других «несущественных» целях, сообщило правительство королевства. Ужесточение правил распространяется как на россиян, которым Норвегия выдала визу до ужесточения визовой политики весной 2022 года, так и на тех, чья виза выдана другими странами Шенгенской зоны.


В некоторых случаях норвежское правительство будет делать исключения — например, для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), и для тех, кто прибывает с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенской зоны, сказано в сообщении.


Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что решение ужесточить правила въезда для россиян «соответствует норвежской линии сотрудничества с союзниками и партнерами в реагировании на конфликт России и Украины».

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Весной 2022 года Норвегия и несколько других стран Шенгенской группы приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, осенью был запрещен въезд для машин с российскими номерами. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но поддерживает европейские санкции против России.

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#норвегия #шенген #рф #шенгенская зона #туристы
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