Норвегия с 29 мая запретит въезд для туристов из России

Норвегия с 29 мая перестанет пускать российских граждан, которые приезжают в страну в туристических и других «несущественных» целях, сообщило правительство королевства. Ужесточение правил распространяется как на россиян, которым Норвегия выдала визу до ужесточения визовой политики весной 2022 года, так и на тех, чья виза выдана другими странами Шенгенской зоны.
В некоторых случаях норвежское правительство будет делать исключения — например, для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), и для тех, кто прибывает с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенской зоны, сказано в сообщении.
Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что решение ужесточить правила въезда для россиян «соответствует норвежской линии сотрудничества с союзниками и партнерами в реагировании на конфликт России и Украины».
Весной 2022 года Норвегия и несколько других стран Шенгенской группы приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, осенью был запрещен въезд для машин с российскими номерами. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но поддерживает европейские санкции против России.