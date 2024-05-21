В 2023 году в Россию по программе переселения приехали около 1,4 тысячи граждан недружественных стран

В Россию стало приезжать меньше переселенцев. В основном по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, едут из государств СНГ и ряда недружественных стран.





Начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь рассказал Daily Storm, что в 2022 году в Россию прибыли 64,8 тысячи соотечественников. Уже в 2023-м наблюдалось некоторое сокращение их количества. В территориальных органах МВД России поставлены на учет 45,1 тысячи участников госпрограммы, включая 1,4 тысячи человек из недружественных России стран.





«Если говорить о российских гражданах, то в период 2022-2023 годов на родину вернулось несколько сотен человек. Приезжали соотечественники, в том числе из недружественных стран. В частности, в 2022 году — это 3,2 тысячи переселенцев (5,1% от общего числа участников госпрограммы)», — сказал эксперт.





Гузь отметил, что в основном едут из европейских стран, Прибалтики, «откуда раньше и ехали». Из экзотических стран переселенцев совсем мало, добавил он.





В ноябре 2023-го Daily Storm узнал, что за 2022 год зафиксировано свыше 20 тысяч сделок по приобретению иностранцами российской недвижимости. Среди покупателей в этом списке также лица без гражданства и частные зарубежные организации.