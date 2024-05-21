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В ЕС одобрили передачу Украине доходов от замороженных активов ЦБ России
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90% суммы пойдет на содействие ВСУ undefined
Новости

В ЕС одобрили передачу Украине доходов от замороженных активов ЦБ России

90% суммы пойдет на содействие ВСУ

В Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Киеву. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.


«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для оказания помощи Украине», — написал он на своей странице в соцсети X (Twitter).

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По данным Липавского, в 2024 году Киев получит до трех миллиардов евро, 90% из которых пойдут на нужды ВСУ. Ранее агентство Reuters также сообщало: речь идет о том, что из активов РФ 2,5-3 миллиарда евро в год будут передавать Украине.


Помимо этой прибыли, Киев также будет ежегодно получать налог в размере 25%, который правительство Бельгии взимает с доходов.

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