В ЕС одобрили передачу Украине доходов от замороженных активов ЦБ России

По данным Липавского, в 2024 году Киев получит до трех миллиардов евро, 90% из которых пойдут на нужды ВСУ. Ранее агентство Reuters также сообщало: речь идет о том, что из активов РФ 2,5-3 миллиарда евро в год будут передавать Украине.





Помимо этой прибыли, Киев также будет ежегодно получать налог в размере 25%, который правительство Бельгии взимает с доходов.