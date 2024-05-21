ЛДПР планирует выдвинуть экс-кандидата в губернаторы Хакасии Михаила Молчанова на довыборы в Госдуму

В ЛДПР определились с кандидатурой на довыборы в Госдуму в Республике Хакасия. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил Daily Storm, что за кресло в Госдуме будет бороться Михаил Молчанов, баллотировавшийся в губернаторы региона в 2023 году.

«Выдвигать планируем Михаила Молчанова, координатора Хакасского регионального отделения ЛДПР, депутата Верховного совета республики. Его знают и уважают жители региона. На федеральном уровне он известен своей яркой кампанией на выборах главы Хакасии в прошлом году. Михаил предан идеям и традициям ЛДПР, имеет значительный опыт работы с людьми, политический вес. Уверен, он сможет защищать интересы Хакасии в федеральном парламенте и добиваться решения самых животрепещущих проблем», — сказал Слуцкий.





Он добавил, что процесс выдвижения будет происходить в соответствии с Уставом партии на конференции и заседании Высшего совета. Дата мероприятия будет определена позднее.

Источник Daily Storm в ЛДПР подтвердил, что кандидатуру Молчанова рассматривали еще в апреле. При этом в партии подготовили и запасной вариант.





«По Хакасии выдвинется Молчанов, если будет шанс. А если не будет, то девушка Аня из Городской думы Абакана. Если в Хакасии «Единая Россия» выдвинет серьезного кандидата на победу, то Молчанов не пойдет, выдвинут вот Анну Котченко из гордумы. Если же борьба будет с намеком на конкуренцию, то пойдет Молчанов», — заверил источник.





Ранее стало известно, что в «Единой России» на довыборы в Госдуму от Хакасии предложили выбрать кандидата, которого поддержат все политические партии республики. Инициатива принадлежит председателю Верховного совета Хакасии и экс-кандидату в губернаторы Сергею Соколу. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, руководство «Единой России» поддержало идею Сокола.





В Хакасии в Единый день голосования помимо довыборов в Госдуму пройдут выборы мэра Абакана и муниципальных депутатов.