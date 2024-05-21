МВД предложило дать лишенным гражданства право оставаться в России до 90 дней

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который позволит лишившимся гражданства РФ лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.





По информации издания, проект уже получил одобрение правительства. Законом также предусмотрен упрощенный порядок выдачи вида на жительство для тех, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.