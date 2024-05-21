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МВД предложило дать лишенным гражданства право оставаться в России до 90 дней
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Документ одобрили в кабмине, пишут «Известия» undefined
Новости

МВД предложило дать лишенным гражданства право оставаться в России до 90 дней

Документ одобрили в кабмине, пишут «Известия»

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который позволит лишившимся гражданства РФ лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.


По информации издания, проект уже получил одобрение правительства. Законом также предусмотрен упрощенный порядок выдачи вида на жительство для тех, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

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Закон, по которому лишают приобретенного гражданства РФ, действует с осени 2023 года. Паспорт аннулируется за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса, включая фейки об армии и ее дискредитацию.


За первые полгода после ужесточения законодательства российский паспорт забрали почти у 400 ранее натурализованных граждан страны, рассказывали в МВД.  

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