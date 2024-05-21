В ООН сообщили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины

ООН будет считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек. Об этом сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.





«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжаррик.





В это же время на официальном сайте главы Украины появилась петиция, в которой высказывается требование отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока. Для рассмотрения петиции нужно собрать не менее 25 тысяч подписей. Ее уже подписали более тысячи украинцев.





Полномочия Зеленского по конституции истекли в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться 31 марта, но не были проведены с учетом военного положения, которое действует с 24 февраля 2022-го.