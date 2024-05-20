Медведев заявил, что Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть на Украине

«Он плюнул на конституцию своей «страны», проигнорировал Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти», — заявил политик ТАСС.





Он указал, что Зеленский «прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной рады об отмене выборов президента в военное время».





Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться 31 марта, но не были проведены с учетом военного положения, которое действует с 24 февраля 2022-го.