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Медведев заявил, что Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть на Украине
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Глава украинского государства плюнул на конституцию, считает экс-президент России undefined
Новости

Медведев заявил, что Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть на Украине

Глава украинского государства плюнул на конституцию, считает экс-президент России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть в стране. 

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«Он плюнул на конституцию своей «страны», проигнорировал Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти», — заявил политик ТАСС. 


Он указал, что Зеленский «прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной рады об отмене выборов президента в военное время». 


Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться 31 марта, но не были проведены с учетом военного положения, которое действует с 24 февраля 2022-го. 

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