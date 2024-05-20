МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и главы Минобороны Галанта

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте МУС. Также в суде требуют арестовать министра обороны Израиля Йоава Галанта.





«Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест <…> в связи с ситуацией в государстве Палестина», — говорится в заявлении Хана.





В документе отмечается, что в силу собранных доказательств у прокуратуры имеются разумные основания полагать, что оба «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года».





Ордера выданы также на арест трех лидеров ХАМАС — Яхья Синвара, Мохаммеда Аль-Масри, Исмаила Ханиеха.