Финляндия собирается открыть границу с Россией

Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.





По словам Орпо, несмотря на то что с приходом весны не было роста незаконных пересечений, со стороны России тысячи людей якобы ждут возможности пересечь границу.





Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.





Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. В Москве называют обвинения двойными стандартами Запада и русофобской позицией.