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Финляндия собирается открыть границу с Россией
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Хельсинки принимает закон, который позволит выдворить просителей убежища undefined
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Финляндия собирается открыть границу с Россией

Хельсинки принимает закон, который позволит выдворить просителей убежища

Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.


По словам Орпо, несмотря на то что с приходом весны не было роста незаконных пересечений, со стороны России тысячи людей якобы ждут возможности пересечь границу.


Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.


Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. В Москве называют обвинения двойными стандартами Запада и русофобской позицией.

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#ес #финляндия #граница
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