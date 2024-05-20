Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом отчиталось Минобороны РФ.





Указано, что противник пытался совершить террористическую атаку по объектам в РФ около 15:00 мск. Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», уточнили в ведомстве.





Ранее около 13:00 мск средства ПВО сбили противорадиолокационную ракету HARM и еще один дрон.