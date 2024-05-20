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Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью
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Атака была пресечена около 15:00 мск undefined
Новости

Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью

Атака была пресечена около 15:00 мск

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом отчиталось Минобороны РФ.


Указано, что противник пытался совершить террористическую атаку по объектам в РФ около 15:00 мск. Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», уточнили в ведомстве. 


Ранее около 13:00 мск средства ПВО сбили противорадиолокационную ракету HARM и еще один дрон. 

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#белгородская область #минобороны #пво #сво
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