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Выборы президента Ирана пройдут 28 июня
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На 23 мая назначены похороны погибшего Раиси undefined
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Выборы президента Ирана пройдут 28 июня

На 23 мая назначены похороны погибшего Раиси

Выборы президента Ирана пройдут 28 июня, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. Он отметил, что регистрация кандидатов начнется 28 мая. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба


Похороны погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде, сообщил вице-президент Мохсен Мансури.


19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. 


20 мая верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.

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#раиси #авиакатастрофа #иран #выборы
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