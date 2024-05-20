Выборы президента Ирана пройдут 28 июня, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. Он отметил, что регистрация кандидатов начнется 28 мая. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба





Похороны погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде, сообщил вице-президент Мохсен Мансури.





19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.





20 мая верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.