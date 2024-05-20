ВС России установили контроль над поселком Белогоровка в ЛНР

Российские военные заняли населенный пункт Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.





В сводке ведомства сказано, что «подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка ЛНР и заняли более выгодные рубежи и позиции».





В министерстве также уточнили, что российской армии удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.





17 мая в Минобороны РФ отчитались, что российские силы за неделю взяли под свой контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области.