Новости
Новости 18+
St
ВС России установили контроль над поселком Белогоровка в ЛНР
18+
Он находится в Северодонецком районе undefined
Новости

ВС России установили контроль над поселком Белогоровка в ЛНР

Он находится в Северодонецком районе

Российские военные заняли населенный пункт Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.


В сводке ведомства сказано, что «подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка ЛНР и заняли более выгодные рубежи и позиции».


В министерстве также уточнили, что российской армии удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.


17 мая в Минобороны РФ отчитались, что российские силы за неделю взяли под свой контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сво #лнр #армия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии